Allarme bomba, evacuato treno in Norvegia

Un treno fermo in stazione a Eidsvoll, 60 chilometri circa a nordest di Oslo, in Norvegia, è stato evacuato dopo il ritrovamento di un messaggio che alludeva alla presenza di una bomba. A darne notizia è stata la polizia, precisando che le perquisizioni effettuate a bordo del convoglio non hanno portato al ritrovamento di oggetti sospetti. Una minaccia analoga aveva interessato ieri un aereo della Ryanair in servizio tra Londra e la capitale norvegese. L'allarme era scattato a seguito del ritrovamento di una nota da parte dell'equipaggio. L'aereo era atterrato senza problemi e successivamente un cittadino britannico di 51 anni, sospettato di essere all'origine dell'episodio, era stato arrestato, quindi rilasciato.