Covid, in città del Texas positivi 85 bimbi di meno di un anno

Foto Fotogramma

In una contea del Texas, negli Stati Uniti, sono risultati positivi al coronavirus 85 bambini di meno di un anno. Lo ha reso noto la direttrice della Sanità pubblica della città di Corpus Christi, nella contea di Nueces, uno dei principali focolai attivi nello stato americano. "Al momento abbiamo 85 bimbi di meno di un anno risultati positivi al coronavirus, non hanno ancora festeggiato il primo compleanno - ha detto Annette Rodríguez - Per favore, aiutateci a fermare il contagio". A Corpus Christi, città di circa 320mila abitanti, si contano 8.100 positivi e 82 morti per il coronavirus.