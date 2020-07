Francia, vescovi: "Incendio Nantes nuova ferita ai cattolici"

(Afp)

"Dopo l’incendio di Notre-Dame di Parigi nell’aprile 2019 e quello di questa stessa cattedrale di Nantes nel 1972, non è solo una parte del patrimonio religioso ad essere distrutta, ma anche un simbolo della fede cattolica ad essere danneggiata, ferendo i cuori di tutti coloro per i quali questi edifici sono luoghi di preghiera, rifugi spirituali, punti di riferimento per la loro fede". I vescovi francesi danno voce ai sentimenti dei cattolici di tutto il Paese dopo l’incendio della cattedrale di San Pietro e San Paolo di Nantes.

I vescovi, in una nota diffusa dal Sir, invitano i cattolici di Francia a unirsi in una preghiera a sostegno dei cattolici della diocesi di Nantes e fanno sapere che, da Bruxelles, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha parlato con il presidente della Conferenza episcopale di Francia, mons. Eric de Moulins-Beaufort, per comunicare "la sua compassione".

"Voleva esprimere il legame che unisce la comunità nazionale con la comunità cattolica di fronte a questo nuovo dramma", si legge nella nota. Il vescovo Eric de Moulins-Beaufort ha espresso l’auspicio che si tratti solo di un incidente ("sarà necessaria un’indagine"), ha accolto con favore che non ci sia stata alcuna vittima ed ha aggiunto che quanto successo mette in evidenza l’urgenza di mettere in atto il piano di sicurezza.