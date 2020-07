Morto Haruma Miura, attore de 'L'Attacco dei giganti'

(Fotogramma)

Haruma Miura star 30enne del cinema e della televisione giapponese, è stato trovato morto nel suo appartamento a Tokyo. Secondo il Japan Times, a trovarlo privo di sensi nella sua abitazione è stato il manager dopo che non lo aveva visto arrivare a lavoro. L'attore è stato trasportato di corsa dai soccorritori in ospedale, dove ne è stato constatato il decesso.

Secondo il dipartimento di polizia metropolitana di Tokyo potrebbe trattarsi di suicidio.

Attore pluripremiato, Haruma aveva un ricco curriculum dopo aver debuttato nel film drammatico giapponese Agri nel 1997, quando aveva sette anni, per essere poi definitivamente lanciato con la pellicola 'Koizora'. Diventato molto popolare in patria, era noto per il ruolo di Eren dei due film 'L’attacco dei giganti' tratti da un celebre manga.