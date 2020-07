Vertice Ue, secondo giorno di negoziati

(Foto Afp)

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte partecipa stamani nella sede del Consiglio, a Bruxelles, ad una riunione con i suoi omologhi di Spagna (Pedro Sanchez), Germania (Angela Merkel), Francia (Emmanuel Macron) e Olanda (Mark Rutte). Lo si apprende da fonti italiane. La giornata di ieri si è chiusa con una "fumata nera", ha spiegato stanotte Conte, ma oggi c'è spazio per "lavorare" per trovare un accordo sul pacchetto Recovery Plan-Mff 2021-27, ha aggiunto.

Tra i capi di Stato e di governo dell'Ue riuniti per cercare un accordo sul Recovery Plan e sull'Mff 2021-27 "in molti interventi il clima è quello della consapevolezza che dobbiamo assolutamente raggiungere un risultato. Purtroppo è fumata nera, ma c'è ancora da lavorare domani (oggi, ndr)". Si è espresso così Conte questa notte rientrando in hotel.