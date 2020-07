Ue, Conte e altri Paesi del Sud in riunione con i 'frugali'

E' in corso nella sede del Consiglio, a Bruxelles, una riunione tra i leader dei Paesi frugali e della Finlandia, da una parte, e quelli dei Paesi del Sud, incluso il premier Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti italiane.

Al tavolo sono seduti il premier spagnolo Pedro Sanchez, Conte, il portoghese Antonio Costa e il greco Kyriakos Mitsotakis per il Sud e Mark Rutte (Olanda), Sebastian Kurz (Austria), Stefan Lofven (Svezia), Mette Frederiksen (Danimarca) per i frugali, più Sanna Marin (Finlandia) che formalmente non fa parte dei frugali ma li fiancheggia.