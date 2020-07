Ue, Conte: "Dobbiamo fare di tutto per chiudere"

(Afp)

Si chiude con un rinvio la seconda giornata del vertice Ue. Terminata la cena tra i leader, il nuovo appuntamento è fissato alle ore 12 di domani. Ad annunciarlo il portavoce di Charles Michel su Twitter. "Domani proseguiremo. Dobbiamo fare di tutto per chiudere. Rimandare la partita non giova a nessuno", ha sottolineato il premier, Giuseppe Conte, in un punto stampa, aggiungendo che "siamo tutti vincitori o siamo tutti sconfitti". "Siamo tutti sulla stessa barca, non stiamo aiutando l'Italia ma consentendo a tutti di riparare i danni della pandemia: le economie sono integrate", ha affermato.

Pur ammettendo "l'impasse" il premier ha spiegato che "la partita è ancora aperta". "Stiamo cercando soluzioni per convincere Frugali", ha detto, sottolineando che "sono giuste le verifiche sui piani, ma rispettando i trattati". Quanto a Rutte, "non si è mai permesso di dirmi quali riforme fare", ha detto.