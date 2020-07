Nel Consiglio Europeo "stiamo cercando di costruire un percorso che porti anche i Paesi più restii e riluttanti a sottoscrivere questo accordo" sull'Mff 2021-27, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, e sul Recovery Plan o Next Generation Eu, cioè "i famosi Paesi frugali". Si cerca di "trovare una soluzione per convincerli". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando in hotel al termine della seconda giornata di vertice a Bruxelles.