Covid, in Giappone record di casi da revoca stato emergenza

(Afp)

In Giappone si è registrato un record di 662 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più alto dalla revoca lo scorso 25 maggio dello stato di emergenza imposto per limitare i contagi. Una nota positiva riguarda invece Tokyo, dove per la prima volta in quattro giorni il numero dei nuovi contagi è stato inferiore ai 200, ovvero 188. Sabato erano stati 290 i contagi segnalati a Tokyo, dove in totale è di 9.411 il numero dei positivi.

La situazione resta preoccupante in altre prefetture, come quella di Osaka, dove oggi sono stati confermati altri 89 casi di coronavirus, secondo il bilancio quotidiano diffuso da Nhk. A Osaka il totale dei contagiati è di 2.420. In totale, in Giappone si contano più di 24mila contagiati.