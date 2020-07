Ue, Kurz: "Possibile ottenere risultato in questo vertice"

Foto AFP

"Sono ancora ottimista. Sono sicuro che c'è un modo: credo che ci sia la possibilità di ottenere un risultato in questo vertice". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

"I negoziati sono molto intensi - ha aggiunto Kurz - tra Emmanuel Macron e Angela Merkel, da una parte e, dall'altra parte, il gruppo dei frugali. La Finlandia è dalla nostra parte e questo ci dà più potere, ci dà la possibilità di rafforzare la nostra posizione".

"E' positivo vedere che l'Mff", il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, "e il Recovery Fund hanno una nuova dimensione. Ci sono ancora negoziati, ma la direzione è molto buona. E' la direzione che mi piace", ha sottolineato.

"Sono qui per rappresentare gli austriaci, i contribuenti austriaci e sono molto lieto che ci sia uno sviluppo positivo, a cominciare da uno sconto di 137 mln, poi di 237 mln e poi un aumento a 287 mln. Per me è la direzione corretta".