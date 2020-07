Nuova proposta di Michel, ma i 'frugali' non ci stanno

Foto AFP

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha suggerito di ridurre ulteriormente i trasferimenti di Next Generation Eu, hanno indicato fonti Ue alla Dpa. La proposta prevede 400 miliardi di euro di trasferimenti, rispetto ai 450 della proposta di compromesso precedente e a 500 miliardi nella proposta iniziale. Ma i frugali, appoggiati dalla Finlandia, insistono e considerano 350 miliardi come la soglia massima per i trasferimenti.