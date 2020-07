Trump: "Alla fine avrò ragione, virus sparirà"

Foto AFP

''Alla fine avrò ragione. Lo sapete, l'ho detto: 'sparirà'''. Così il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News Sunday ha ribadito la sua tesi secondo la quale il coronavirus scomparirà. E questo nonostante il recente aumento di contagi in diversi stati come la California, il Texas, l'Arizona e la Florida. ''Lo dico un'altra volta... sparirà e io avrò ragione'', ha detto Trump riferendosi alla pandemia che ha ucciso più di 142mila americani negli ultimi cinque mesi.