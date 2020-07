Coronavirus, preoccupa l'America Latina

(Afp)

Sono quasi 80mila i morti in Brasile per complicanze legate al coronavirus. Lo riferisce il ministero della Sanità brasiliano, riferendo di 79.488 vittime accertate, 716 in più rispetto al giorno precedente. Ha invece raggiunto quota 2.098.389 il totale dei positivi confermati in Brasile, con 23.529 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Il Brasile si conferma il secondo Paese più colpito dal coronavirus al mondo, dopo gli Stati Uniti. Epicentro della pandemia è lo stato di Sao Paulo, il più popolato, con 19.732 morti e 415.049 casi confermati. Segue Rio de Janeiro con 12.114 vittime e 138.524 casi.

In Messico sono quasi quarantamila le persone che hanno perso la vita a causa di complicanze legate al coronavirus. Lo riferisce il ministero della Sanità messicano, parlando di 296 vittime in più rispetto al giorno precedente e aggiornando a 39.184 il totale dei decessi. E' invece salito a 344.244 il totale delle persone contagiate dal Covid-19, 5.311 solo nelle ultime 24 ore.

In Perù sono più di 13mila le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus. Lo ha detto il ministero della Sanità di Lima, riferendo di 189 morti nelle ultime 24 ore e aggiornando a 13.187 il totale delle vittime. Nell'ultima giornata sono anche stati confermati altri 4.090 nuovi casi di Covid-19, facendo così salire a 353.590 il totale dei positivi nel Paese. ''Ci sono 12.309 pazienti ricoverati con il Covid-19, tra cui 1.293 in terapia intensiva'', ha riferito il ministero. ''Lima e la sua area metropolitana restano quelle maggiormente colpite dall'infezione'', ha aggiunto.