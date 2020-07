Coronavirus, in Giappone 510 nuovi casi: contagi record a Osaka

Sono 510 i nuovi casi di coronavirus registrati in Giappone nelle ultime 24 ore, facendo salire a 25.808 il totale delle persone contagiate. E' quanto si legge in una nota del ministero della Sanità giapponese, che segnala il record di contagi a Osaka, la seconda prefettura più grande del Giappone, dove si è registrato il maggior numero di nuovi contagi dal 9 aprile, ovvero 89. Di questi, 59 non sono tracciabili.

Altri 188 casi sono stati riportati a Tokyo, dove per la prima volta in quattro giorni il numero dei nuovi casi è inferiore ai 200. Non si hanno invece notizie di vittime riconducibili al Covid-19.