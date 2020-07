Incendio cattedrale Nantes, Le Maire: "Stato si occuperà del restauro"

''Lo Stato (francese, ndr) si occuperà del restauro della cattedrale di Nantes'', danneggiata in un incendio doloso di cui non si conoscono ancora i responsabili. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire in una intervista a BfmTv, affermando che si tratta di ''un dovere dello Stato'' in quanto la cattedrale è ''di sua proprietà'' e ''fa parte del nostro patrimonio culturale''.