Israele, Bar Refaeli condannata per evasione fiscale

(Fotogramma)

La modella israeliana Bar Refaeli è stata condannata insieme alla madre Tzipi per evasione fiscale di milioni di dollari fra il 2009 e il 2012, ha reso noto un portavoce del tribunale di Tel Aviv che ha emesso la sentenza. Nel quadro di un accordo di patteggiamento raggiunto il mese scorso, Bar Refaeli ha accettato di lavorare nove mesi per la comunità e di pagare una sanzione equivalente a 730mila dollari e tasse arretrate per 2,3 milioni di dollari.