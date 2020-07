Kanye West 'presidente': "Un milione di dollari a chi fa un figlio"

(Afp)

"Un milione di dollari a chiunque abbia un bambino". E' la prima proposta che Kanye West lancia nella sua surreale corsa alla Casa Bianca. Il rapper, in un movimentato comizio tenuto a Charleston, in South Carolina, si è soffermato su uno dei temi che affronterebbe da presidente degli Stati Uniti. Tra lacrime e commozione, ha lambito l'argomento dell'aborto raccontando che anche i suoi genitori avrebbero pensato all'interruzione di gravidanza: "Non ci sarebbe stato Kanye West, perché mio padre era troppo impegnato". "Io -ha aggiunto- ho quasi ucciso mia figlia... magari mia moglie divorzierà dopo questo discorso... Lei (Kim Kardashian, ndr) ha dato alla luce North anche quando io non volevo".