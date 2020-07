Ue, Di Maio: "Chiamati a massimo sostegno per Conte"

"La trattativa europea va avanti, il presidente Conte con fermezza sta negoziando il miglior risultato possibile senza voler accettare alcun compromesso al ribasso. E oggi tutti noi siamo chiamati a dargli il massimo sostegno, mostrando compattezza e unità. In gioco c’è il destino di tutta l’Europa". E' quanto scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook.

"E in Italia - prosegue il titolare della Farnesina - abbiamo bisogno di risorse certe per rimettere in moto la nostra economia, per aiutare imprenditori, lavoratori e famiglie. Questa è l’unica strada percorribile. Non ci sono scorciatoie. Non c’è altra via d’uscita. Teniamo alta la testa".

"Intanto una buona notizia che dimostra come l’Italia, grazie all’impegno di tutte le istituzioni, sia in grado di ripartire, anche dopo una tragedia, con forza e convinzione- conclude - Proprio oggi è arrivato l’annuncio del commissario straordinario Marco Bucci: tra l’1 e il 5 agosto il nuovo Ponte di Genova sarà inaugurato. Non molliamo, bisogna continuare a lavorare con serietà per tutti gli italiani".