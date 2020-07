Vertice Ue, Michel: "Accordo è possibile"

Afp

"So che gli ultimi passi sono sempre i più difficili, ma sono fiducioso: anche se è difficile, anche se sarà importante continuare a lavorare, sono convinto che un accordo è possibile". Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in una dichiarazione davanti alle telecamere del Consiglio. "Invierò presto ai leader - continua Michel - la mia nuova proposta" sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Plan. "Questa proposta è il frutto di un lavoro collettivo estremamente intenso. E' un negoziato estremamente difficile e sappiamo bene che l'obiettivo di questi negoziati è rimanere uniti per assicurarci che l'Europa sia all'altezza della sfida che abbiamo di fronte", conclude.