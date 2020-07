Vertice Ue, Rutte apre

(Afp)

''Adesso abbiamo un testo molto buono sul quale costruire lentamente un consenso''. Lo ha detto il primo ministro olandese Mark Rutte lodando il ''super freno di emergenza sul Recovery fund'' e parlando di ''progressi'' nelle trattative in corso.

''Siamo arrivati a un buon risultato e le trattative non sono ancora concluse'', ha dichiarato dal canto suo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in una intervista all'emittente radiofonica Orf. Kurz ha anche minimizzato lo screzio avuto nella notte con il presidente francese Emmanuel Macron. ''E' normale che dopo venti ore ci si possa allontanare momentaneamente'', ha detto Kurz rispondendo a una domanda in merito e parlando di ''situazione snervante per carenza di sonno''. In ogni caso, ha proseguito il cancelliere austriaco, ''si può dire che c'è stato un comportamento professionale nelle trattative'' con Macron.