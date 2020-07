Clima, Greta devolve premio da 1 milione alle ong

Foto Fotogramma

Greta Thunberg devolve un milione di euro, l'assegno che accompagna il premio Gulbenkian che le è stato assegnato, a ong che si battono, come lei, per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. "E' più denaro di quanto io possa neanche immaginare, quindi sarà interamente donato, attraverso la mia fondazione, a diverse organizzazioni e progetti che lavorano per aiutare la gente in prima linea colpita dalla crisi del clima ed ecologica", ha dichiarato la giovane attivista svedese. Centomila euro saranno versati a "SOS Amazonia", una organizzazione fondata dal movimento Fridays for Future Brazil impegnata per contenere l'epidemia di coronavirus in Amazzonia. Altri 100mila euro andranno a Stop Ecocide Foundation "per sostenere il loro lavoro e rendere l'ecocidio un crimine internazionale", come ha scritto Thunberg.