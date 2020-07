"A Conte 82 miliardi in regalo", la rabbia di Wilders

(AFP)

"Il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, molto soddisfatto. Riceve 82 miliardi di regali, dai nostri soldi, mentre gli italiani sono tre volte più ricchi degli olandesi. Perché lì non pagano le tasse". Così i leader dell'estrema destra sovranista olandese, Geert Wilders, su Twitter si scaglia contro l'accordo per il Recovery Fund, attaccando l'Italia e il premier olandese Mark Rutte, contestando che abbia riportato un risultato positivo per i Paesi Bassi dal lunghissimo vertice. "Ora li paghiamo noi - conclude riferendosi ai fondi del Recovery - grazie alle ginocchia deboli di Rutte". Nei giorni scorsi, Wilders aveva manifestato esibendo un cartello nel quale esortava Rutte a non concedere nemmeno un centesimo all'Italia.