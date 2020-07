Caso Maddie, possibile legame con caso bimbo scomparso in Olanda

(Foto Fotogramma)

La polizia olandese sospetta che possa esserci un legame tra il caso della scomparsa 25 anni fa in Olanda di un bambino di sette anni e il caso di Madeleine McCann. A dichiararlo all'agenzia olandese Anp è stato un portavoce delle forze dell'ordine, spiegando che ci sono analogie tra il caso della bambina britannica scomparsa in Portogallo nel 2007 e quello del bambino sparito in Olanda nel 1995 dopo aver trascorso una giornata al Mare del nord.