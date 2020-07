Coronavirus, record di contagi in Romania

Nuovo record di contagi in Romania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.030 nuovi casi positivi. E' la prima volta che i contagi superano quota mille su base giornaliera. I nuovo decessi da Covid-19 sono stati 27, mentre sale il numero di pazienti in terapia intensiva, attualmente 293. In totale, sono stati registrati 40.163 contagi dall'inizio della pandemia, con 2.101 decessi.