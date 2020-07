Coronavirus, Usa firmano accordo da 2 mld di dollari per vaccino

(Fotogramma)

L'Amministrazione Trump si è impegnata per una spesa di 1,95 miliardi di dollari per l'acquisto di 100 milioni di dosi di un potenziale vaccino per il Covid-19, sviluppato dalla tedesca BioNTech e dal gruppo Usa Pfizer, che sarà distribuito gratuitamente ai cittadini statunitensi. Lo riporta il Financial Times. Il primo accordo di fornitura su larga scala siglato dalla Casa Bianca prevede anche l'opzione per l'aquisto da parte del governo federale di ulteriori 500 milioni di dosi del vaccino.