Covid, Obama e Biden vs Trump: "Si assuma le sue responsabilità"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Barack Obama e Joe Biden attaccano Donald Trump per non essersi assunto a pieno la responsabilità della risposta al coronavirus e per non essere in sintonia con i milioni di americani che stanno soffrendo per l'epidemia. "Non si può immaginare di sentire un presidente dire letteralmente che questa non è una sua responsabilità", ha detto l'ex vice presidente colloquiando con Obama in un lungo spot della campagna elettorale di Biden. "Queste parole non sono mai state pronunciate da noi mentre eravamo in carica", ha replicato Obama.

"Io non capisco la sua incapacità di sentire quello che la gente sta affrontando - continua Biden nel video - non riesce assolutamente ad essere in contatto". "Una cosa che ho sempre saputo di te, ed è la ragione per la quale ti ho scelto come vice presidente e per la quale hai lavorato così bene, è che per te tutto comincia dal contatto con la gente", ha risposto l'ex presidente che poi ha sottolineato la cruciale importanza del voto di novembre.

"Quello che abbiamo visto nell'ultimo paio di anni è una Casa Bianca, aiutata dai repubblicani al Congresso e da una struttura mediatica che la sostiene, che è andata a toccare le vere fondamenta di quello che siamo e dovremmo essere", ha detto Obama. Nel video, che verrà diffuso integralmente domani, i due leader democratici si mostrano con la mascherina e rispettano il distanziamento durante la conversazione. Obama si sta dimostrando un'importantissima arma per la campagna elettorale di Biden: il mese scorso la coppia ha raccolto 11 milioni di dollari nella prima raccolta fondi fatta insieme, al quale si sono iscritte 120mila di persone.