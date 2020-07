Coronavirus, in Brasile contagi record: oltre 67mila in 24 ore

(Afp)

Il Brasile registra un altro numero record di casi di coronavirus, con 67.860 nuovi contagi in 24 ore, secondo quanto ha reso noto il ministero della Sanità. In totale sono oltre 2,2 milioni i brasiliani che hanno contratto il virus, e 82.771 i decessi. Ma si teme che i numeri reali della pandemia siano molto più alti nel Paese che ha 210 milioni di abitanti e dove non si sta conducendo un numero adeguato di test.

Il presidente Jair Bolsonaro, che per mesi ha minimizzato il Covid definendolo una 'piccola influenza' senza ordinare chiusure né sostenere l'uso della mascherina, ieri è risultato di nuovo positivo al tampone, dopo che due settimane fa aveva annunciato di aver contratto il coronavirus. Il ministero della Salute ha fatto sapere che il presidente, che ha 65 anni, sta bene e non ha febbre.