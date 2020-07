Covid alla Casa Bianca, positivo dipendente caffetteria staff

(Foto Adnkronos)

Scatta di nuovo l'allarme coronavirus alla Casa Bianca dopo che è risultato positivo un dipendente della caffetteria di un edificio adiacente, Eisenhower Executive Office Building, che ospita gli uffici dell'amministrazione. La Ike's Eatery è stata immediatamente chiusa, come anche la caffetteria dell'altro edificio di uffici, il New Executive Office Building.

"Non c'è motivo di allarme o panico", si legge in una mail inviata ai dipendenti della Casa Bianca in cui - riporta il sito The Hill - si avvisa che il rischio di trasmissione è basso grazie alle misure adottate, compreso l'uso di mascherine e guanti. E si comunica che si sta effettuando il tracciamento dei contatti del dipendente della caffetteria risultato positivo per fare gli adeguati controlli.