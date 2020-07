Covid, Germania pensa a test ai viaggiatori da Paesi a rischio

(Afp)

La Germania potrebbe presto fare test per coronavirus in aeroporto ai viaggiatori arrivati dai Paesi ad alto rischio. La misura è stata concordata in via di principio dai ministri della Salute dei diversi lander durante una videoconferenza con il ministro federale Jens Spahn. Non è stata però ancora presa una decisione finale in proposito, secondo quanto ha appreso la Dpa, ed oggi i ministri si riuniranno di nuovo per discutere i dettagli, anche quelli relativi ai costi dei test.

Al momento i viaggiatori in arrivo da Paesi dove vi sono alti livelli di contagio sono tenuti a rispettare la quarantena per 14 giorni, una misura difficile da controllare.

Cauta la reazione degli aeroporti tedeschi alla possibile decisione di fare i test al momento dell'arrivo. "Se le autorità sanitarie ordineranno il test veloce, dovrà essere effettuato dai loro funzionari - si legge in una nota dell'associazione degli aeroporti tedeschi - deve essere deciso anche come gestire i passeggeri eventualmente risultati positivi al test".