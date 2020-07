Covid, record casi a Tokyo

(Afp)

Tokyo conferma 366 nuovi casi di coronavirus, il dato più preoccupante per la città dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Un "numero molto alto", ha detto la governatrice Yuriko Koike, mentre crescono i timori di una seconda ondata. "Dobbiamo fermare la corsa del virus con la collaborazione di tutti", ha ripetuto dopo che ieri in tutto il Giappone si sono registrati 795 nuovi contagi, 238 dei quali nella capitale. Il 25 maggio, quando è stato revocato lo stato d'emergenza (che non era il lockdown all'italiana), i nuovi casi erano stati otto. Ieri la governatrice ha esortato i 14 milioni di abitanti di Tokyo a rimanere a casa per questo lungo fine settimana con quattro giorni di vacanza.