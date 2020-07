Gran Bretagna, 92% aziende riapre post lockdown

(afp)

Circa il 92 per cento delle aziende britanniche hanno ripreso le loro attività nel periodo che va dal 29 giugno al 12 luglio, con la progressiva riapertura dell'economia dopo la fase di lockdown. E' quanto indicano i nuovi dati dell'Office for National Statistics (Ons), rilevando che la percentuale di aziende attive è salita rispetto all'86 per cento registrato nelle prime due settimane di giugno, quando è stata consentita la riapertura degli esercizi commerciali non essenziali e del settore dell'ospitalità.

Per quanto riguarda le aziende attualmente operative, il 7 per cento della loro forza lavoro complessiva nelle ultime due settimane è uscito dalla cassa integrazione, mentre un ulteriore 6 per cento dovrebbe fare ritorno l lavoro nelle prossime due settimane.

Uno dei settori che ha beneficiato di un autentico boom di vendite durante la fase di lockdown, riporta la Bbc, è quello della vendita di chitarre, secondo quanto riferito da Gear4Music, il principale venditore online di strumenti e attrezzature musicali in Gran Bretagna. Nel periodo aprile-giugno, le vendite sono cresciute dell'80 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 21,2 milioni di sterline.