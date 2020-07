Squalo a riva, agente si tuffa e salva bambino - Video

Il poliziotto vede lo squalo vicino al bambino, entra in acqua e salva il ragazzino. Il video diffuso su Facebook dalla polizia di Cocoa Beach, in Florida, documenta l'intervento dell'agente Adrian Kosicki. Il poliziotto, dalla spiaggia, vede una pinna a pochi metri da un bambino che è in acqua su un materassino. Kosicki entra in acqua e trascina rapidamente il bambino sulla riva.















OFFICER PULLS BOY FROM CLOSE ENCOUNTER WITH SHARK Cocoa Beach Police Officer Adrian Kosicki was off-duty Thursday... Pubblicato da Cocoa Beach Police & Fire su Venerdì 17 luglio 2020