Iran, volo di linea intercettato da caccia Usa: Teheran protesta

Immagine di repertorio (Xinhua)

L'Iran protesta con gli Usa tramite l'ambasciata della Svizzera a Teheran, che cura gli interessi americani nella Repubblica Islamica, dopo che un caccia Usa - come confermato dagli americani - si è avvicinato a un aereo di linea dell'iraniana Mahan Air in volo sulla Siria, in un "incidente" che - secondo gli iraniani - ha costretto il pilota a manovre che hanno provocato il panico a bordo, anche con alcuni feriti. "Gli Stati Uniti - fa sapere Teheran, come riporta l'agenzia Tasnim - saranno considerati responsabili per qualsiasi possibile incidente sull'aereo di linea diretto a Beirut", dove è atterrato il volo per poi rientrare subito a Teheran.

L'Iran ha fatto sapere di aver protestato anche con un messaggio indirizzato al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Stiamo indagando sui dettagli di questo incidente - ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi - e quando le informazioni saranno complete adotteremo le necessarie misure a livello legale e politico".

Secondo l'agenzia iraniana Fars e l'agenzia ufficiale siriana Sana, il volo della Mahan Air stava sorvolando la zona di al-Tanf, nella Siria orientale, dove si trova una base militare americana, quando è stato avvicinato da due jet e il pilota del volo di linea, ha riferito la tv di Stato iraniana, ha scelto di scendere rapidamente di quota per evitare una possibile collisione. Video diffusi sui social media mostrano alcuni passeggeri che sarebbero feriti. Ma al Washington Post la Croce Rossa libanese ha confermato di non aver evacuato dall'aereo passeggeri feriti.

Il portavoce del Comando centrale americano, Bill Urban, ha confermato che un F-15 Usa, "in missione di routine" nella zona di al-Tanf, ha effettuato "un'ispezione visiva", una procedura "standard", di un "aereo passeggeri della Mahan Air a una distanza di sicurezza di circa 1.000 metri" e nel rispetto degli "standard internazionali". Nelle vicinanze, ha confermato una fonte della Difesa Usa, c'era un secondo aereo americano. La notizia arriva nel mezzo di un crescendo di tensioni tra Washington e Teheran e in passato le forze Usa hanno abbattuto droni iraniani e aperto il fuoco contro forze legate all'Iran nella zona intorno alla base di al-Tanf, che si trova lungo l'autostrada che collega Damasco a Baghdad e Teheran.