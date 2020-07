Berlino, auto contro folla: 7 feriti

Fotogramma

Sette persone sono rimaste ferite a Berlino quando un'auto si è schiantata contro la folla nel quartiere di Charlottenburg. Tre dei feriti sono in gravi condizioni, rendono noto i vigili del fuoco, precisando che una persona era rimasta intrappolata sotto il veicolo. La polizia di Berlino ritiene improbabile che si sia trattato di un atto di terrorismo e segue per il momento l'ipotesi dell'incidente. Non sono "state ancora raccolte prove che indichino che si sia trattato di un attacco", ha detto un portavoce.