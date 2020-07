"Com'è possibile che gli Usa facciano peggio dell'Italia?"

Afp

Famosi per la scarsa efficienza della burocrazia, conosciuti per la poca propensione a seguire le regole, con un'economia problematica e bassi nella crescita. Ma allora, nel pieno della pandemia di coronavirus, perché l'Italia ha fatto meglio dell'America? A chiederselo è stato Paul Krugman, opinionista e columnist del prestigioso New York Times, che dalle pagine del quotidiano Usa ha analizzato la situazione negli Stati Uniti comparandola con quella del nostro Paese, "entrato nella pandemia con gravi svantaggi rispetto agli States".

"Sebbene Donald Trump continui a vantarsi di come gli Stati Uniti abbiano avuto la migliore risposta al coronavirus al mondo, e alcuni sostenitori creduloni potrebbero davvero credergli, la mia ipotesi - scrive Krugman - è che molte persone siano consapevoli che la nostra gestione del virus è stata tragicamente inferiore rispetto a, diciamo, quella della Germania. Non può sorprendere, tuttavia, che la disciplina e la competenza tedesche abbiano dato i loro frutti (anche se pensavamo di essere meglio preparati di chiunque altro ad affrontare una pandemia). Ma come può allora l'America fare molto peggio dell'Italia?", si chiede l'opinionista.

"Non intendo spacciare facili stereotipi nazionali. Nonostante tutti i suoi problemi - spiega tuttavia l'opinionista -, l'Italia è un paese serio e sofisticato, non un palcoscenico da fumetto. Tuttavia, l'Italia è entrata in questa pandemia con gravi svantaggi rispetto agli Stati Uniti".

Quali? Lo spiega il columnist: "La burocrazia italiana non è famosa per la sua efficienza, né i suoi cittadini sono noti per la loro disponibilità a seguire le regole. Il governo della nazione è profondamente indebitato e questo debito è importante perché l'Italia non ha una propria valuta; ciò significa che non può fare ciò che facciamo noi stampando e molti soldi in caso di crisi". E ancora: "Demografia sfavorevole e problemi economici sono anche i maggiori svantaggi italiani. Il rapporto tra gli anziani e gli adulti in età lavorativa è il più alto del mondo occidentale. Il record di crescita dell'Italia è profondamente deludente". Ma quando si è trattato di avere a che fare con il Covid-19, spiega ancora "tutti questi svantaggi italiani erano compensati da un enorme vantaggio: l'Italia non era gravata dalla disastrosa leadership americana".