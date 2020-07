Coronavirus, in Messico superati i 390mila contagi

(Foto Afp)

Il Messico ha superato i 390mila casi di coronavirus, con oltre cinquemila positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità messicano, aggiornando a 390.516 il totale dei positivi, 5.480 in più rispetto a ieri. In merito alle vittime, le autorità ne hanno segnalate altre 306, aggiornando a 43.680 il totale delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione.

A essere maggiormente colpita è Città del Messico con 60.903 casi confermati, come spiega il quotidiano 'El Sol de Mexico'. Il Messico è il sesto Paese più colpito al mondo da coronavirus dopo Usa, Brasile, India, Russia e Sudafrica.