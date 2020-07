Coronavirus, Trump: "Vaccino arriverà in tempi record"

(Afp)

"L'America svilupperà un vaccino (contro il Covid-19, ndr.) molto presto e sconfiggerà il virus. Arriverà in tempi record". Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostenendo che l'America "vincerà la battaglia del vaccino". Parlando in un centro biotech in Carolina del Nord, Trump, citato dai media locali, ha detto che sul fronte vaccino il Paese sta compiendo "progressi enormi".