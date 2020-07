Ecco qual è il Paese più 'ammirato' al mondo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Per il terzo anno consecutivo è la Germania il Paese "più ammirato" al mondo, superando agevolmente Stati Uniti, Cina e Russia. A stabilirlo è un sondaggio Gallup, condotto a livello globale nel 2019 in 135 Paesi, prima della diffusione della pandemia di coronavirus. In base alle risposte, la Germania ottiene il 44 per cento dei consensi, seguita dagli Usa con il 33%, Cina con il 32% e Russia con il 30% delle risposte positive. E' probabile che nella prossima rilevazione, nella quale si terrà conto della gestione della pandemia, la Germania possa consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership.