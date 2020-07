Coronavirus, Cina: nuovi casi in aumento

Foto AFP

In Cina sono stati registrati 68 nuovi casi di coronavirus, la maggior parte dei quali rilevati nello Xinjiang, la regione dove vive la minoranza musulmana uigira. Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità di Pechino, 64 dei 68 nuovi casi sono di trasmissione locale e quattro sono importati. Fra i casi di trasmissione locale, 57 sono stati rilevati nello Xinjiang, motivo per cui le autorità hanno deciso la chiusura della capitale Urumqi. Gli altri casi sono stati registrati a Liaoning (sei) e uno a Pechino, mentre fra i casi importati due sono stati rilevati a Shanghai, uno delle capitale e uno e Yunnan. In totale in Cina dall'inizio della pandemia sono stati registrati 83.959 casi di coronavirus.