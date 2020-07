Donald Trump Jr bloccato da Twitter per disinformazione

Afp

Twitter ha deciso di bloccare per 12 ore l'account di Donald Trump Jr per aver diffuso disinformazione riguardo alla pandemia causata dal coronavirus. In particolare, sotto accusa è la condivisione di un filmato in cui alcuni medici parlando dell'uso dell'idrossiclorochina.

Con una nota, Twitter fa sapere che l'account è stato sospeso per aver violato le regole sulla disinformazione e sulla diffusione di notizie relative al coronavirus che potrebbero essere potenzialmente dannose. Con l'occasione, Twitter consiglia di rifarsi all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per avere informazioni attendibili sul Covid-19.