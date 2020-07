Riso Uncle Ben's ritirato da mercato: "Può contenere vetro"

Foto Fotogramma

Un riso di Uncle Ben's è stato ritirato dal mercato nel Regno Unito perché alcuni pacchi "possono contenere pezzi di vetro". La decisione di Mars Food Uk, proprietaria del marco Uncle Ben's, è stata resa nota da Food Standards Agency, l'agenzia per la sicurezza alimentare del Regno Unito. "La possibile presenza di vetro rende questo prodotto insicuro", si legge in una nota dell'ente riguardo il riso 'Brown Basmati' di Uncle Ben's. L'agenzia invita quindi i consumatori che hanno acquistato il prodotto a "non mangiarlo" e restituirlo al negozio in cui è stato acquistato.