Ambasciatore Usa all'Adnkronos: "Azioni Cina pericolose"

La Cina "è un Paese interessante", ma "le sue azioni sono pericolose, speriamo che cambi il suo modo di operare". L'ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, in un'intervista all'Adnkronos (Video integrale), parla della sfida rappresentata dalla Cina, bollata nei giorni scorsi dal segretario di Stato Mike Pompeo come "una nuova tirannia" (Video).

"La Cina è un Paese interessante, generalmente è definito pericoloso per le sue azioni. Hong Kong - sostiene - è un buon esempio di un'azione intrapresa dalla Cina per cui il Paese può essere definito molto pericoloso, non è il popolo cinese, ci sono 1,3 miliardi di cinesi".

Ma "c'è il Partito comunista cinese che intraprende azioni nel Pacifico per assumere il controllo di isole che sono territorio internazionale - continua Eisenberg, elencando tutte le sfide poste da Pechino - che viola l'accordo che il Regno Unito aveva con la Cina su Hong Kong, che attua il furto di proprietà intellettuale, causando danni economici ad altri Paesi: tutto questo la rende pericolosa".

Eisenberg: "Huawei minaccia alla sicurezza" (Video)

Secondo l'ambasciatore, "ce ne è abbastanza che possa essere portato come prova dall'Italia, da altri Paesi europei, dagli Stati Uniti, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio e dell'Organizzazione mondiale della sanità, dove la presenza cinese finisce per creare svantaggi ad altri membri di queste organizzazioni". La Cina, conclude, "rappresenta un pericolo significativo, ma speriamo ci sia un'opportunità per cambiare il modo in cui opera, in modo che ci sia un soggetto che partecipa in modo costruttivo allo stato di diritto a cui aderisce il resto del mondo".

Eisenberg: "Italia modello nella crociata contro il Covid" (Video)