Ambasciatore Usa all'Adn: "Italia modello contro Covid"

L'ambasciatore Lewis Eisenberg con il Cavalier Giuseppe Marra e con il generale Michele Adinolfi

L'Italia è stata "un modello" nella "crociata" contro il coronavirus e, "sono fiducioso", continuerà a essere "un esempio". Il riconoscimento arriva dall'ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, rappresentante del Paese più colpito al mondo per numero di casi e di vittime.

"Sono stato qui durante tutto il periodo della pandemia. Dal giorno in cui ho messo piede in Italia e anche prima ho provato grande affetto per il Paese - ricorda l'ambasciatore in un'intervista all'Adnkronos - Vivendo qui durante il Covid ho poi affiancato all'affetto un'incredibile ammirazione, il popolo italiano è molto indipendente e forte, è convincente e allo stesso tempo indipendente, ma ha ascoltato unito il governo, il presidente Conte, il ministro Di Maio, il Parlamento ed il popolo hanno agito uniti, tutti insieme".

"E così hanno abbattuto questo virus maligno meglio di chiunque altro finora, l'Italia - dà atto l'ambasciatore - è un grande esempio di cosa fare e sono fiducioso che gli italiani continueranno a essere un esempio in prima linea in questa crociata".