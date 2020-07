La cosa che gli è piaciuta di più in questi tre anni in Italia? "E' facile rispondere, la gente". L'ambasciatore americano a Roma Lewis Eisenberg non ha esitazioni nel replicare alla domanda su cosa si porterà dietro di questa esperienza nel nostro Paese. Intanto, dice in un'intervista all'Adnkronos, "se si potesse fare un miracolo, il personaggio che avrei voluto incontrare è Leonardo".

Poi, "è facile dire la cosa che mi è piaciuta di più dell'Italia, il popolo italiano è cosi accogliente, io non parlo italiano, lo sto imparando, siamo stati così ben accolti, la gente è così calorosa, è facile vedere come l'intelletto di Leonardo, dell'impero romano o della cultura sia nata da un popolo che ha tali qualità intellettuali, l'Italia continuerà a essere un paese in prima fila".