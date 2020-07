Coronavirus, Gb firma accordo con Gsk e Sanofi per 60 mln dosi vaccino

(Foto Fotogramma)

Il governo britannico ha firmato un nuovo accordo con Gsk e Sanofi, due giganti della farmaceutica, per la fornitura di 60 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. Lo ha riferito la 'Bbc', evidenziando come il vaccino sia ancora in fase sperimentale e ricordando come questo sia il quarto accordo firmato dal governo di Londra per potenziali vaccini anti-Covid.