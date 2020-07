Coronavirus, "a Hong Kong ospedali a rischio collasso"

(Foto Afp)

Hong Kong è alle prese con un focolaio di coronavirus che potrebbe portare a un sovraccarico delle strutture ospedaliere e costare molto in termini di vite umane. Lo ha sottolineato la leader dell'ex colonia britannica, Carrie Lam, in un video in cui ha affermato che c'è stata una "ripresa" delle infezioni a livello locale, dopo il record di 145 contagi in un giorno registrato la scorsa settimana.

L'ondata di nuovi casi "potrebbe portare a un collasso del nostro sistema ospedaliero e costare molto in termini di vite, soprattutto tra i più anziani", ha dichiarato Lam.