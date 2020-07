Egitto, influencer di Tik Tok "immorale": condannata a 3 anni

(Fotogramma)

Una influencer egiziana di TikTok, Manar Samy, è stata condannata a tre anni di carcere da un tribunale del Cairo per ''incitamento alla dissolutezza'' per i video che aveva condiviso sulla piattaforma. Lo riferiscono fonti della magistratura egiziana spiegando che Manar Samy era stata arrestata con l'accusa di ''immoralità e di incitamento alla dissolutezza''. La giovane appare mentre balla e canta nella riproduzione di canzoni di successo, "contrariamente alla buona morale" e "con l'obiettivo di prostituirsi", secondo l'accusa. La giovane, che può ricorrere in appello, dovrà pagare una multa di 300mila sterline egiziane, pari a 16mila euro.