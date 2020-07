Ambasciatore Usa all'Adn: "Huawei minaccia a sicurezza"

Huawei rappresenta "una minaccia alla sicurezza". Lo ribadisce l'ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, in un'intervista all'Adnkronos, rispondendo ad una domanda su un possibile cambio di posizione del governo italiano rispetto all'azienda cinese che dovrebbe sviluppare il 5G nel nostro Paese e alla richiesta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio di "un perimetro di sicurezza cibernetico europeo". "Aspettiamo di vedere come si procederà esattamente - replica, con cautela, l'ambasciatore - ma per noi Huawei rappresenta una minaccia alla sicurezza".

"I cinesi, il Partito comunista cinese avrebbero accesso al nucleo dei loro centri nevralgici - avverte Eisenberg - E noi non possiamo permetterci che agli scambi così importanti che abbiamo con l'Italia attraverso ogni canale possa avere accesso un'altra parte".