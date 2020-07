Covid, a Tokyo nuovo record di contagi

Foto Afp

Tokyo ha registrato un nuovo record di contagi da Covid-19, con 367 casi in 24 ore, uno in più rispetto al precedente massimo toccato la scorsa settimana. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali all'indomani dell'annuncio che in Giappone, per la prima volta dallo scoppio della pandemia, sono stati diagnosticati più di mille nuovi contagi in un giorno.

La governatrice della città che il prossimo anno ospiterà i Giochi Olimpici, Yuriko Koike, ha invitato i propri concittadini ad evitare di uscire per mangiare con altre persone per limitare i contagi.

Salgono così a 34.200 i casi totali confermati in Giappone, dove sono 1.019 le persone che hanno perso la vita per complicanze, come riporta l'emittente 'Nhk'.