Usa, TikTok sotto inchiesta. Cina: "Minacce senza prove"

(Fotogramma)

La Cina accusa gli Stati Uniti di "minacciare società cinesi senza prove" dopo che Washington ha annunciato di aver avviato un'inchiesta su Tik Tok giustificata da ragioni di sicurezza nazionale. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha chiesto a Washington di "garantire un ambiente aperto, equo, giusto e non discriminatorio" per le compagnie cinesi che operano negli Usa.

L'inchiesta a carico del social media di proprietà di ByteDance, che ha sede a Pechino, è condotta dalla commissione per gli investimenti stranieri negli Usa che dovrà presentare la sue raccomandazioni al presidente, indicando se la app pone un rischio per la sicurezza nazionale ed in caso debba essere messa al bando.